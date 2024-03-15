في يومها الـ 161 .. شاهد أبرز تطورات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة

العالم _ فلسطين

وأفاد مصادر اعلامية فلسطينية محلية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الجمعة- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

وقصف الاحتلال أرضًا زراعية على طريق المقبرة القديمة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وجددت قوات الاحتلال قصف المدفعي على منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس

وشنت طائرات الاحتلال غارة على منطقة المصدر وسط قطاع غزة ما أدى إلى شهيد وجرحى.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على مناطق غربي محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة

وشنت طائرات الاحتلال غارة على منزل لعائلة الكرد قرب مخبز البنا في شارع السلام بدير البلح وسط قطاع غزة.

وصل 3 شهداء مجهولي الهوية إلى مستشفى الأوروبي بخانيونس جنوب قطاع غزة جراء قصف إسرائيلي سابق.

واستشهاد المواطن إبراهيم موسى اللوح إثر قصف منزل بمنطقة وادي السلقا جنوب شرق دير البلح وسط قطاع غزة

وأعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 149 شهيدا و300 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في تحديثها اليومي: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31490 شهيدا و73439 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على المخيم الجديد وسط قطاع غزة.

واستشهد 3 مواطنين وأصيب 3 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين كانوا ينتظرون مساعدات جوية غربي مدينة غزة.

ووصل 5 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد انتشالهم من مدينة حمد في خانيونس جراء قصف إسرائلي سابق.

وانتشلت جثامين 5 شهداء من مدينة حمد في خانيونس جراء قصف إسرائيلي سابق.

واستشهد شاب في قصف مدفعي إسرائيلي، صباح الجمعة، على بلدة القرارة شرق شمال خانيونس.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات على مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة.

،وقصفت مدفعي الاحتلال شمال مخيم النصيرات، في وسط القطاع، والقرارة شمال شرق خانيونس..

واستهدفت غارات إسرائيلية عنيفة مدينة خانيونس جنوب القطاع، وقصفت طائرات الاحتلال حي الجلاء بمدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي دير البلح وسط القطاع وشرقي رفح جنوب القطاع.