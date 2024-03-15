حزب الله يستهدف مواقع عسكرية لجيش الاحتلال ويحقق إصاباتٍ مباشرةٍ

العالم _ لبنان

وقال الحزب في سلسلة بلاغات عسكرية إن مقاتلي المقاومة الإسلامية استهدفوا بعد ظهر اليوم موقع ‏المرج بالأسلحة المدفعية واستهدفوا موقع ‏المالكية بالأسلحة الصاروخية.‏ ‏

كما استهدفوا تجمّعا ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع الراهب بالأسلحة المدفعيّة، واستهدفوا تجمّعا اخر ‏لجنود الاحتلال في محيط موقع بركة ريشا بصاروخ بركان.‏

وذكر الحزب أن مقاتليه استهدفوا موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، كما استهدفوا تجمعًا ‏لجنود الاحتلال في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وأكد الحزب في بلاغاته أن هذه العمليات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته.

ومنذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يتبادل حزب الله وفصائل مقاومة فلسطينية في لبنان القصف مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية.‏