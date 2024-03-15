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بالصور.. طفل مصاب يرى والده بين المصابين بقصف الاحتلال شرق غزة

بالصور.. طفل مصاب يرى والده بين المصابين بقصف الاحتلال شرق غزة
الجمعة ١٥ مارس ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

تفاجأ طفل مصاب، بوجود والده بين المصابين بعد قصف الاحتلال منزلهم داخل حي التفاح شرق غزة حيث استشهد أكثر من 20 مواطنا، اليوم الجمعة، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي، منازل المواطنين وسط قطاع غزة وجنوبه.

العالمفلسطين

وبحسب وكالة "وفا" الفلسطينية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت منزلين في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 12 شهيدا، وجرح العشرات، إضافة إلى عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

كما استشهد 8 مواطنين غالبيتهم من الأطفال، وجرح آخرون، إثر قصف إسرائيلي على منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، فيما أدى القصف الذي استهداف منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة عن شهداء وإصابات.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في منطقة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوبا، ما أسفر عن استشهاد عدد منهم، وجرح آخرين، بعضهم خطيرة.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل فسفورية على منطقة المشروع في خان يونس، وقصفت منزل يعود لعائلة وادي قرب مدينة حياة غرب المدينة، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

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