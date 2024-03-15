في أول جمعة برمضان.. عشرات الآلاف يؤدون الصلاة في الأقصى

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الجمعة الاولى من الشهر الفضيل عشرات الحواجز الحديدية والاسمنتية ونقاط التفتيش وأكثر من عشرة الالاف شرطي وحرس الحدود الذين أنتشرو بكل أرجاء المدينة المقدسة.



أكثر من مئة الف مصلي أدو صلاة الجمعة رغم قيود الاحتلال التي فرضها لمنع وصول المصلين من الداخل الللسطيني والقدس المحتلة ومن تمكن من الوصول من أبناء الضفة العربية والتي سمح لهم بالدخول لمن هم فوق الستين عام.



ووسط تخوفات المستوي الامني من أنفجار الاوضاع تم التوصية للمستوى السياسي برفع كافة القيود عن المسجد الاقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك وتحديد فقط الدخول لابناء الضفة الغربية.