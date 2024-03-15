صنعاء توسع هجماتها على السفن المرتبطة بالاحتلال، وفرص تحقيق إجماع فلسطيني لتشكيل حكومة جديدة؟

العالم - بانوراما

الملف الأول: أعلنت القوات المسلحة أنها ستعمل على منع السفن المتوجهة إلى كيان الاحتلال من عبور المحيط الهندي ورأس الرجاء الصالح وليس فقط البحر الأحمر.



وشددت على أنها لن تتوقف عن منع الملاحة المرتبطة بالعدو الإسرائيلي إلا عند إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الفلسطينيين في قطاع غزة.

هذا وأعلنت القوات اليمنية تنفيذ ثلاث عمليات ضد ثلاث سفن إسرائيلية وأميركية في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة. كما أكدت استهداف مدمرة أميركية في البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة محققة أهدافها بنجاح



الملف الثاني: أكدت الفصائل الوطنية الفلسطينية أن تكليف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة يعمق الانقسام الفلسطينية.



وفي بيان لها، أكدت كل من حركات حماس والجهاد والمبادرة الوطنية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن هذه الخطوة تدل على عمق الازمة لدى قيادة السلطة، وانفصالها عن الواقع. مشددة على رفضها لهذا النهج الذي يلحق الأذى بالقضية الفلسطينية. وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كلف مستشاره الاقتصادي محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة خلفا لمحمد اشتية. وتضمن نص التكليف تنسيق جهود إعادة إعمار غزة وتوحيد السلطات الفلسطينية، والتحضير لإجراء الانتخابات كلف محمد مصطفى بتشكيل الحكومة.

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