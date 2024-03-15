الجمعة ١٥ مارس ٢٠٢٤
٠٦:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو خاص ...

جنوب لبنان، بلدتان قصفتهما اسرائيل مرتين اليوم، ما التفاصيل؟!!

الجمعة ١٥ مارس ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في جنوب لبنان بأن الطيران الحربي الاسرائيلي أغار للمرة الثانية اليوم على بلدة راميا واستهدف بعض المنازل فيها وحتى الان لم يبلغ عن وقوع إصابات في الغارتين.

واضاف مراسلنا: ان الطيران الحربي الاسرائيلي أغار منذ ظهر اليوم وحتى الساعة على العديد من البلدات والقرى اللبنانية بدء من بلدة الناقورة وصولا الى علما الشعب، وكذلك عيتا الشعب التي أغار عليها اكثر من مرة مستهدفا بعض الاحياء والقديمة والسكنية فيها.

وتابع: كما أغار الطيران الاسرائيلي مرتين على بلدة حولا وكفر كلا، فيما ترافقت هذه الغارات مع قصف مدفعي عنيف استهدف اطراف ميس الجبل وعيترون والجبين بالاضافة الى محيط الوزاني والغجر.

واكد مراسلنا ان المقاومة الاسلامية في لبنان ردت على هذه الاعتداءات بسلسلة من العمليات ضد مواقع الاحتلال ومن بركة ريشا وصولا الى موقع الراهب والمالكية المرج والرادار ورويسات العلم في كفرشوبا وشبعا المحتلتيْن.

المزيد في الفيديو المرفق ....

روابط ذات صلة

حزب الله يستهدف مواقع عسكرية لجيش الاحتلال ويحقق إصاباتٍ مباشرةٍ

المقاومة اللبنانية تواصل استهداف مواقع الإحتلال

فيديو خاص: حذر على الحدود اللبنانية الجنوبية، ما السبب؟!!