جنوب لبنان، بلدتان قصفتهما اسرائيل مرتين اليوم، ما التفاصيل؟!!

واضاف مراسلنا: ان الطيران الحربي الاسرائيلي أغار منذ ظهر اليوم وحتى الساعة على العديد من البلدات والقرى اللبنانية بدء من بلدة الناقورة وصولا الى علما الشعب، وكذلك عيتا الشعب التي أغار عليها اكثر من مرة مستهدفا بعض الاحياء والقديمة والسكنية فيها.

وتابع: كما أغار الطيران الاسرائيلي مرتين على بلدة حولا وكفر كلا، فيما ترافقت هذه الغارات مع قصف مدفعي عنيف استهدف اطراف ميس الجبل وعيترون والجبين بالاضافة الى محيط الوزاني والغجر.

واكد مراسلنا ان المقاومة الاسلامية في لبنان ردت على هذه الاعتداءات بسلسلة من العمليات ضد مواقع الاحتلال ومن بركة ريشا وصولا الى موقع الراهب والمالكية المرج والرادار ورويسات العلم في كفرشوبا وشبعا المحتلتيْن.

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