شاهد.. عين على "إسرائيل" من زاوية أخرى

العالم - العين الإسرائيلية



وكما سلط البرنامج لضوء على حديث الإعلام العبري حول ماجد فرج رئيس الإستخبارات في السلطة الفلسطينية كونه المؤل حسب هذا الاعلام ببناء قوة مسلحة من عائلات وعشائر غزة لإدارة غزة لإدارة هذا القطاع مدنيا، كما تم الكشف عن لقاء جمعه بمسؤل أمني إسرائيلي كبير.

وتطرق البرنامج إلى استمرار الحملات على حكومة نتنياهو وبقوة من جانب معارضيه، حيث أظهر استطلاع إسرائيلي ان الانتخابات لو جرت اليوم لفاز غانتس على نتنياهو بأغلبية في رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

وشارك في نقاش هذه الموضوعات الكاتب والباحث السياسي علي مراد.

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