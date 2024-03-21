آخر مستجدات الإعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن آخر الغارات الإسرائيلية التي شنها طيران الاحتلال اليوم كانت الغارة الاسرائيلية التي استهدفت بلدة يارين في القطاع الغربي، حيث سبق هذه الغارة سلسلة من الغارات الاسرائيليه التي استهدفت بلدة طير حرفا في القطاع الغربي وغارتان استهدفتا بلدة عيتا الشعب، ثم غارة استهدفت بلدة يارون وغارتين استهدفتا بلدة ميس الجبل وحولا وغارتين صباحية ومسائية استهدفتا بلدة العديسة.

ولفت مراسلنا الى أن جميع هذه الغارات كان الهدف منها تدمير المنازل وبعض المنشآت التجارية الغير مأهولة منوها إلى أن مدفعية الاحتلال الاسرائيلي لم يتوقف قصفها على الاراضي والقرى اللبنانية منذ الصباح الباكر في بلدات طير حلفا وعيتا الشعب والجبّين ومروحين وحالين واطراف بلدة يارون ومارون الراس وعيترون.

ونوه مراسلنا إلى أن جميع هذه القرى حتى القطاع الشرقي وصولا الى الخيام والجهة الشرقية لبلدة الخيام وبعض بلدات إقليم العرقوب وراشيا الفخار، كانت عرضة للقصف المدفعي العنيف من مواقع الاحتلال الاسرائيلي داخل الجولان السوري المحتل وداخل الاراضي الفلسطينية المحتلة.

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