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إعلام الإحتلال ينشر صورا للدمار بمستوطنة المطلة عند الحدود مع لبنان

الخميس ٢١ مارس ٢٠٢٤ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

هذه الصور عن حجم الدمار والأضرار في مستوطنة المطلة عند الحدود مع لبنان نشرتها صحيفة"يديعوت أحرونوت"العبرية قائلة إن الدمار يلوح في الأفق من جميع الجهات تقريبًا في مستوطنة المطلة وإن المنظر هناك يحبس الأنفاس.

العالم خاص بالعالم

ولم تمض ساعات عن نشر تلك الصور حتى أكدت القناة 12 الاسرائيلية أن أضرارًا كبيرة لحقت بعدد من المباني في مستوطنة المطلة الواقعة في أصبع الجليل بشمال فلسطين المحتلة وذلك جراء تعرّضها لقصف بثلاث صواريخ مضادة للدروع على الأقل أُطلقت من لبنان.

المقاومة الإسلامية في لبنان أعلنت عن استهدافها نقطة تموضع ‌‏لقوة استخبارات عسكرية إسرئيلية في مستعمرة المطلة مؤكدة اصابتها إصابة مباشرة وإيقاع أفرادها بين قتيل ‌‏وجريح. كذلك ‏استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة موقع المالكية ‏بالقذائف المدفعية واصابوه اصابة مباشرة

وفيما تحدث الاعلام الإسرائيلي عن إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان تجاه مستوطنة دوفيف بالجليل الغربي نقل عن مستوطنين في الجليل إنهم يفقدون الثقة والأمل في أن عشرات الآلاف من المستوطنين الذين تم إجلاؤهم سيعودون إلى واقع مختلف عن الواقع القاتل الذي فروا منه معتبرين أنهم رأوا أمام أعينهم على الجبهة الجنوبية كيف تتحقق خطط حزب الله.

الى ذلك واصل الاحتلال عدوانه واعتداءاته على القرى والبلدات جنوب لبنان واستهدف بمدفعيتة بلدتي عيترون والخيام كذلك استهدف القصف الصاروخي الاسرائيلي بلدتي عيتا الشعب ويارون وأطراف العديد من القرى الجنوبة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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