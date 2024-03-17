استمرار عمليات القوات اليمنية في البحار ضد المصالح الإسرائيلية

العالم – خاص بالعالم

هيئات بحرية غربية اكدت من جديد استمرار القوات اليمنية في استهداف السفن في البحرين الاحمر والعربي والمحيط الهندي.

وقالت إنها تلقت تقريرا جديدا عن وقوع انفجار قرب سفينة تجارية قبالة السواحل الجنوبية لليمن، مضيفة ان الانفجار لم يتسبب بأضرار أو إصابات.



ومع استمرار العمليات وتاكيد صنعاء استمرار عملياتها حتى ايقاف العدوان وادخال المساعدات للقطاع، زعمت القيادة الوسطى الأميركية إن قواتها نجحت في اعتراض طائرة مسيّرة وتدميرها، في حين سقطت أخرى في البحر الأحمر على الأرجح، وفق تعبيرها.



هذا وكانت القيادة الوسطى الأميركية قد اعلنت في وقت سابق تدمير خمسة زوارق مسيّرة وطائرة مسيرة بحسب زعمها، واشارت الى شنها عددا من الغارات على مناطق متفرقة من الساحل اليمني.

التطورات الميدانية هذه تاتي في وقت نفّذت وحدات من القوات الخاصة اليمنية مناورةً عسكرية تحت شعار"مناورة اليوم الموعود". وتحاكي عمليات تصدي لقوات معادية بمشاركة ألف مقاتل واشتملت على اشتباكات نارية على تضاريس مختلفة.



وفي السياق نفسه أكد وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر العاطفي أنّ صنعاء تفرضُ بقوة قواعدَ اشتباكٍ جديدة ستدفعُ ثمنَها باهظاً اميركا وبريطانيا وكيانُ الاحتلال الاسرائيلي ومن يدورُ في فلكِهم.

وقالَ العاطفي إنّ معركةَ الفتحِ الموعود ستؤدي حتماً لمتغيراتٍ جيوسياسيةٍ مواكبة لنظامٍ عالميٍ جديد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...