غوتيريش: أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات لتفادي المجاعة 

العالم – خاص بالعالم

غوتيريش اعتبر أن ليس هناك مبرر للعقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، فمن جهة تتربص المجاعة به ومن جهة آخرى يتهددهم القصف الإسرائيلي المتواصل.



مساعدات رغم قلتها، لا تصل إلى كل سكان القطاع، المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، أكد أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت للمرة الثانية خلال أسبوع من وصول قافلة غذائية إلى شمال غزة، حيث يعيش الناس على حافة المجاعة. موضحا أن آخر مرة تمكنت الأونروا من إرسال مساعدات غذائية إلى الشمال كانت منذ حوالي شهرين.

سياسة التجويع والارهاب إنما تأتي كنتيجة لاستمرار التسليح الغربي للكيان، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان ماري لولور، شددت على أنّه لا توجد حجج أخلاقية تبرّر استمرار تسليح تل أبيب من قبل الدول التي تحترم مبدأ عالمية حقوق الإنسان، وهو أمر اعتبرته حرباً على حقوق الإنسان. موضحة أن توفير الأسلحة للاحتلال يساعده في قتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين.

قتل جعل من غزة مكانا غير مناسب للأطفال، وفق المتحدث باسم اليونيسيف جيمس إلدر، الذي اعتبر أن ما يحدث في القطاع حرب ضد الأطفال، بحيث باتوا أكثر المتضررين، موضحا ان نسبة الضحايا من الاطفال يقترب من الأربعين بالمئة في غزة، وأن السبيل الوحيد لمعالجة الضغوط النفسية التي يتعرض لها الأطفال هو وقف إطلاق النار الفوري.

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