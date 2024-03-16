حملة اعتقالات أعقبها استشهاد فلسطيني برصاص الإحتلال في الخليل

العالم – خاص بالعالم

واستشهد مقاوم فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية إطلاق نار على مستوطنة يهودا في الخليل جنوبي الضفة الغربية عقب اشتباكه مع جنود الاحتلال في شارع الشهداء بالبلدة القديمة، دون وقوع اصابات في العملية.

وإثر ذلك قامت قوات الاحتلال بتمشيط المكان، وأغلقت المداخل المؤدية إلى مدينة الخليل، فيما دوت صفارات الإنذار فيها للاشتباه بتسلل فلسطينيين إلى مستوطنة'يهودا' وسط البلدة القديمة.

وفي الخليل أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم شرقي المدينة، وسيرت دورياتها في البلدة، ودهمت منزلا لمواطن كانت قد اعتقلت نجله على مفترق بيت عينون شمال شرق الخليل في وقت سابق. كما دهمت منازل أخرى وفتشتها.



وواصلت القوات الإسرائيلية اقتحاماتها لمدن وبلدات الضفة الغربية حيث دهمت مباني في نابلس، واعتقلت عاملين من قطاع غزة. كما اقتحمت مدينة قلقيلية شمالي الضفة من عدة محاور وسيرت دورياتها في أحياء متفرقة منها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قريتي قراوة بني زيد وكفر عين شمال غربي رام الله في الضفة المحتلة.

من جانبه قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت 20 شخصا على الأقل، في مناطق متفرقة بالضفة أمس، بينهم أسرى سابقون.

في سياق متصل أسير فلسطيني اخر ارتقى شهيدا تحت التعذب والجرائم الطيبية وذلك بعد خمسة ايام من نقله من زنتزانته في سجن ايشل الى مستشفى حسب رواية الاحتلال.

الشاب اوغنيمة اعتقل في شهر يناير الماضي و بشهادته ارتفع عدد الشهداء المعتقلين الذين ارتقوا بعد السابع من أكتوبر في سجون الاحتلال ومعسكراته نتيجة لعمليات التعذيب إلى ثلاث عشرة شهيدا على الأقل، ممن أعلن عن استشهادهم.

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