المغرب والجزائر في سباق نحو التسلح.. وتواصل الحراك الشعبي لإسقاط التطبيع بالمغرب

العالم – المغاربية

وتطرق البرنامج الى تجاهل السلطات لمطالب اسقاط التطبيع رغم تصدر المغرب المشهد الاحتجاجي العربي دعما لفلسطين والساحة الجزائرية تنشط على واقع الرئاسيات والاحزاب تنتظر موقف الرئيس تبون خلال الترشح لعهدة ثانية.

وناقش البرنامج موضوع تباين ردود الفعل بعد التوافق على تشكيل حكومة جديدة تقود ليبيا للانتخابات خلال اجتماع لاطراف سياسية في القاهرة، وتصاعد حراك المعارضة التونسية قبيل أشهر من موعد الاستحقاق الرئاسي.



كما عرض البرنامج المشاورات الجارية في موريتانيا استعدادا للانتخابات الرئاسية، وارتفاع عدد المعلنين عن نوايا الترشح.



وبحث البرنامج الحراك الشعبي في المغرب من أجل اسقاط التطبيع حيث أفاد المعهد الدولي لأبحاث السلام بأن المغرب والجزائر ما زالا في سباق نحو التسلح، حيث حلت الدولتان على رأس قائمة أكبر الدول الافريقية اقتناء للاسلحة رغم تراجع مقتنياتهما بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة وهو ما يمكن إرجاعه أساسا الى تداعيات جائحة كورونا.

ضيف البرنامج:



-محمد محفوظ كاتب ومحلل سياسي من طرابلس.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...