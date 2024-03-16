المقاومة الفلسطينية واليمنية تنسيق للمواقف.. السودان تحذير أممي من كارثة إنسانية

العالم - بانوراما

وقال أحد المصادر إن اجتماعا مهما عقد الأسبوع الماضي شارك فيه قادة كبار من حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مع حركة أنصار الله.

وشددت حركة أنصار الله خلال اللقاء على مواصلة العمليات البحرية ضد السفن المتعلقة بالكيان الإسرائيلي، كما تم مناقشة دور صنعاء مع احتمال اجتياح جيش الاحتلال لرفح.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: حذر منسق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة 'مارتن غريفيث' من جوع كارثي يصيب نحو خمسة ملايين شخص في مناطق مختلفة من السودان خلال الأشهر المقبلة.

ودعت الأمم المتحدة إلى وصول غير مقيد للعاملين في المجال الإنساني في السودان المهدد بالمجاعة بعد مرور نحو عام على الحرب.

ودعا المسؤول الأممي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع هذه الكارثة، مطالبا بتحسين وصول المساعدات الإنسانية، وتوفير مزيد من الأموال، وتحقيق وقف لإطلاق النار.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.