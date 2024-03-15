فيديو خاص: "رمضان اليمن طوفان ينتصر لغزة"

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وانطلاقا من صنعاء التي خرجت بمسيرة مليونية غاضبة..هتف اليمنيون بصوت البراءة من "اسرائيل" وامريكا مباركين صمود الشعب الفلسطيني العظيم وصبره وثباته وتماسكه الذي افشل مخططات المحتل الصهيوني مؤكدين بان موقفهم المساند لغزة في تصاعد واتساع على مستوى الاستهداف للعدو وميادين التعبئة الجهادية العامة.

القوات المسلحة اليمنية أكدت في بيان تلاه الناطق الرسمي من وسط الحشود توسيع عملياتها ضد سفن الكيان الغاصب لتشمل المحيط الهندي وطريق رأس الرجاء الصالح.. ولن يهدأ لليمن صوت ولا بال وغزة تنزف وتُقصف.. يقول احرار يمن الايمان والثبات.

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