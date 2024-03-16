شاهد/اعترافات مهمة لرئيس الشاباك السابق تفضح الإحتلال ونتنياهو

العالم- الفلسطين

ويأتي ذلك في إشارة إلى حالة التململ التي بدأت تعصف بما اسماه "المجتمع الإسرائيلي" جراء سياسات نتنياهو الرعناء.

وفي لقاء أجرته معه قناة الجزيرة بنسختها الإنجليزية ولدى سؤاله عن تقييمه للوضع الذي يعيشه الفلسطينيون، قال رئيس الشاباك الإسرائيلي السابق، إن الفلسطينيين يحلمون بالحرية ولا ينالونها.

وأضاف :" شئنا أم أبينا نحن نسيطر على حياة الملايين."

ولدى سؤاله "عما إذا لو كان فلسطينياً يعيش في الضفة الغربية أو غزة ماذا سيكون رأيه في إسرائيل"؟

فأجاب أيالون:" كنت سأحارب اسرائيل من أجل حريتي"، وأوضح أنه كان سيفعل كل ما بوسعه من أجل تحقيق حريته لا أكثر ولا أقل.

"بن غفير" و"سموتريتش" إرهابيان

وحول مدى نفوذ المتطرفين "بن غفير" و"سموتريتش" وما رأيه فيهما أشار المسؤول الأمني الإسرائيلي السابق إنهما إرهابيان ولا يمثلان سوى أقلية صغيرة في "المجتمع الإسرائيلي" لكنهما يتمتعان –حسب قوله- بالنفوذ بسبب نظام التحالف.

وعميحاي (عامي) إيلون من مواليد 27 يونيو 1945هو ضابط أمن وسياسي إسرائيلي ، شغل منصب قائد البحرية ، وقائد الأسطول الثالث عشر ، والرئيس العاشر لجهاز الشاباك، وعضو الكنيست.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية قالت في تقرير لها يناير الماضي، إن "عامي أيالون" منذ 7 أكتوبر وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة، يرفض التعليق على سير المعارك في غزة وعلى الحدود الشمالية.

كما امتنع عن الحديث عن هجمات حركة انصار الله من اليمن والبحر الأحمر، وهي مناطق يعرفها جيداً منذ أن كان قائداً للأسطول الثالث عشر (كوماندوز بحري) ثم قائداً للبحرية فيما بعد.

وأشار إلى أنه ترك الجيش منذ نحو 30 عاماً وجهاز الأمن العام قبل نحو 24 عاماً.