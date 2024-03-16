استشهاد شاب فلسطيني بعد تنفيذه عملية إطلاق نار تجاه مستوطنة في الخليل+فيديو

العالم-فلسطين

واندلع اشتباك مسلح بين مقاوم وقوات الاحتلال بالقرب من مستوطنة في المنطقة الجنوبية من البلدة القديمة بمدينة الخليل.

وأفاد شهود عيان أن مقاوما أطلق النار من مقبرة الكرنتينا استهدف جنود الاحتلال في شارع الشهداء بالبلدة القديمة في الخليل.

km

ووثق مقطع مرئي لحظة تنفيذ مقاوم فلسطيني عملية إطلاق النار والاشتباك مع جيش الاحتلال في مدينة الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من داخل مقبرة الكرنتينا بالخليل، فيما أفادت مصادر محلية بتجدد سماع أصوات إطلاق النار في المنطقة.

واستنفرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال في المنطقة الجنوبية بالخليل بعد الاشتباك مع مقاومين.

وتواصلت الأعمال المقاومة في الضفة حيث سجّلت 10 أعمال مقاومة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تخللها اندلاع اشتباكات مسلحة وإطلاق نار، وذلك ضمن معركة “طوفان الأقصى” في الضفة والقدس المحتلتين.

ووفق القناة “13” العبرية؛ فإن فلسطينيًّا “تسلل” إلى مستوطنة “يهودا” وأطلق النار تجاه المستوطنين؛ قبل أن يطلق جيش الاحتلال النار تجاهه ويصيبه ولاحقًا أعلن عن استشهاده.

وذكرت مصادر محلية أنه سُمع دوي صفارات إنذار داخل مستوطنة “يهودا”، وأن قوات الاحتلال اعتقلت شابيْن من داخل المقبرة الإسلامية في الخليل.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال أنه “قتل” فلسطينيًا أطلق النار على مستوطنة “يهودا”، وسط الخليل؛ دون وقوع إصابات في صفوف قوات الاحتلال والمستوطنين.

وتشهد الضفة الغربية تزايدًا في العمليات الفدائية حول وقع حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال في قطاع غزة والتي دخلت يومها الـ 162 على التوالي وخلفت أكثر من 120 ألف شهيد وجريح ومفقود وأزمة إنسانية غير مسبوقة مع وجود مليوني نازح.