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مظاهرات حاشدة في تل أبيب للمطالبة باستقالة حكومة نتنياهو واستعادة الأسرى

مظاهرات حاشدة في تل أبيب للمطالبة باستقالة حكومة نتنياهو واستعادة الأسرى
السبت ١٦ مارس ٢٠٢٤ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

شهدت تل أبيب تظاهرة حاشدة للمطالبة باستقالة حكومة كيان الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو واستعادةِ الأسرى.

العالم-الاحتلال

وتجمع أهالي الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، وعدد كبير من المحتجين أمامَ مقرِ وزارة الحرب في تل أبيب للمطالبة باستعادة أبنائهم، واستقالة الحكومة.

كما طالب المحتجون بإجراء انتخابات مبكرة تدير مرحل ما بعدَ الحرب. وتشهد العلاقة بين عائلات الأسرى الإسرائيليين وحكومة الاحتلال توترات كبيرة في ظل تجاهل نتنياهو وائتلافه المتطرف لمطالب الأهالي التي تدعو إلى وقف الحرب ورحيلِ الحكومة.

هذا وقالت مصادر إنّ رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع سيعقد اجتماعات في قطر حول مفاوضات الهدنة في قطاع غزة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة على المفاوضات قولَها إن برنيع سيعقد غداً الأحد اجتماعات مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن ومسؤولين مصريين.

وأضافت المصادر أنّ المحادثات ستركز على الفجوات المتبقية في مفاوضات التوصل إلى هدنةٍ في القطاع.

يأتي ذلك بعد أن قالت مصادر عبرية إنّ رئيسَ الحكومة بنيامين نتنياهو رفض المقترحات التي قدمتها حركة حماس لإنجاز اتفاق الهدنة.

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