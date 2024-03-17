أنصارالله في اليمن توجه رسالة عسكرية نارية لأميركا

العالم - اليمن

وفي مناورة "اليوم الموعود" لوحدات من المنطقة المركزية، أوضح محمد علي الحوثي، أن هذه المناورة لم تأت من فراغ بل أتت مما يحمله الأبطال من ثقافة قرآنية.

وقال الحوثي، "إننا نوجه رسالة عسكرية للأمريكي -من هذه المنطقة- تحمل معها النار ونؤكد أن المعنويات العالية التي ستنكل به. مشيراً إلى أن جبال اليمن وسهولها لا يمكن أيها الأمريكي أن تحتلها وهؤلاء الأبطال والرجال ممن يحمونها ولن تجد إلا الهزيمة.

وأوضح "أن السيد القائد عبدالملك الحوثي يرحب ويشتد شوقا لمواجهتكم المباشرة وإذا كان هذا حال القائد فكيف سيكون حال الضباط والجنود ممن يسلمون لقائدهم التسليم المطلق".

وخاطب محمد علي الحوثي الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي بقوله: ما أعددناه لكم ليس تصنعا وإنما ثقافة قرآنية بينيا جيشنا وشعبنا عليها وما تخرج دفع طوفان الأقصى إلا شيء بسيط مما يعده شعبنا وجيشنا.