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وزير متطرف يهدد 'نتنياهو' ويحذر من خسارة الحرب أمام 'حماس'

وزير متطرف يهدد 'نتنياهو' ويحذر من خسارة الحرب أمام 'حماس'
الأحد ١٧ مارس ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

هدد الوزير الإسرائيلي المتطرف جدعون ساعر، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالاستقالة، في حال لم يتم ضمه إلى مجلس الحرب، محذرا في الوقت ذاته من خسارة الحرب المستمرة في قطاع غزة أمام حركة حماس.

العالم - الاحتلال

وحسب "عربي 21"، قال ساعر في مقابلة مع القناة الـ12 العبرية إنه أعطى نتنياهو "إنذارا نهائيا" لضمه إلى مجلس الحرب. وأضاف: "إذا لم أدخل حكومة الحرب في غضون أيام قليلة، فسوف أستقيل".

وتابع: "قلت إنني سأبقى في الحكومة طالما يمكنني التأثير في الاتجاه الصحيح، وأريد فرصة لمحاولة إحداث تأثير"، مؤكدا أنه "خارج مجلس وزراء الحرب لا يمكنه التأثير".

وحذر ساعر من خسارة الحرب أمام حركة حماس، بسبب ما وصفها بـ"سوء الإدارة" من نتنياهو للحرب، مشددا على أننا "يوما بعد يوم نبتعد عن النصر على حماس".

وفي وقت سابق، كشف مسؤول إسرائيلي كبير عن تأخير أمريكي لبعض المساعدات العسكرية المرسلة إلى تل أبيب، ما قد يؤدي إلى خسارة الحرب أمام حماس.

من جانبه، رأى الكاتب الإسرائيلي يوآف نوح هراري أن "الأهداف السياسية لدى حماس واضحة تماما"، و"قد تحقق بعضها بالفعل"، بينما هي في كيان الاحتلال "غامضة وغير موجودة".

وشدد هراري في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، على أنه "بدون أفق سياسي ستهزمنا حماس".

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