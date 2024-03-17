اول انتخابات رئاسية روسية في مناطق أوكرانية

العالم - روسيا

ويواصل الناخبون الروس التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها إلى جانب الرئيس فلاديمير بوتين المرشح الأبرز للفوز بولاية خامسة مدتها ست سنوات ثلاثة مرشحين آخرين يمثلون أحزاباً سياسيةً في مجلس الدوما.

وقالت مواطنة روسية:"نريد الاستقرار، نريد أن نعيش حياةً سلميةً في البلاد. نريد أن تتطور البلاد وأن تصبح أفضل وأفضل".

وقال مواطن روسي:"أريد أن تستمر السياسة الحالية حتى نصبح أقوى وأكثر موثوقيةً وأكثر ازدهاراً".

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أنّ نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات في كامل البلاد بلغت ستين بالمئة وتجرى الانتخابات الرئاسية لأول مرة في المناطق الأوكرانية التي ضمتها روسيا مؤخراً إلى سيادتها".

وقالت مواطنة روسية:"نتوقع أن يواصل فلاديمير بوتين الرئيس الأفضل والوحيد طريقه".

وقال حزب روسيا الموحدة الحاكم إنه يتعرض لهجوم إلكتروني واسع النطاق يعرقل استخدام الإنترنت ويستهدف خدماته، وإنه علق الخدمات غير الأساسية لصد الهجوم الإلكتروني واسع النطاق الذي يتعرض له.

وأكدت لجنة الانتخابات أنّ عملية التصويت لم تتعطل على الرغم من الهجمات السيبرانية المتواصلة التي تتعرض لها أنظمة المعلومات.

وكان بوتين الذي يخوض الانتخابات الرئاسية كمرشح مستقل بدعم من حزب روسيا الموحدة، قد اتهم أوكرانيا بالسعي إلى تخريب الانتخابات في روسيا.