فنزويلا.. 'مادورو' يعلن ترشحه رسميا لولاية ثالثة

العالم - الأميركيتان

وقال مادورو، البالغ من العمر 61 عاما خلال تجمع للحزب "الحزب الاشتراكي الموحد" في كراكاس، إنه يحظى "بدعم الشعب".

وأضاف: "سنحقق النصر مرة أخرى على طريق الحقيقة والأمل".

وكان الحزب الاشتراكي الحاكم في البلاد، أعلن أنه انتخب مادورو مرشحا للانتخابات التي ستجري في 28 من يوليو القادم، حسبما قرر المجلس الانتخابي الوطني الفنزويلي، الذي أعلن أيضًا أنه سيسجل المرشحين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية للجمهورية في الفترة من 21 إلى 25 مارس.

ولا يحدد الدستور في فنزويلا عدد المرات التي يستطيع الرئيس الترشح فيها، ويحدد مدة الولاية بـ 6 سنوات.