غارات جوية إسرائيلية على قرى لبنانية جنوبية وأضرار جسيمة بالممتلكات

العالم - خاص بالعالم

وضمن تلك العمليات اعلنت المقاومة استهداف تجمعاً لجنود الاحتلال ‏مقابل بلدة الوزاني اللبنانية بالأسلحة المناسبة ،وأنها أصابت أهدافها بدقة.



كما استهدفت المقاومة تجمعاً ‏لجنود اسرائيليين في تلة الكرنتينا بالأسلحة الصاروخية،اضافة الى موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، وحققت في الموقعين إصاباتٍ مباشرة.

كما استهدفت ايضاً موقع ‏المالكية بقذائف الهاون وكانت المقاومة اعلنت استهداف ثكنة راميم الاسرائيلية بصاروخي بركان، و موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابةً مباشرة.‏



من جهة ثانية،شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلية غارات جوية على بلدة الخيام جنوب لبنان كما استهدفت بلدة عيترون بغارات عنيفة ما اسفر عن حدوث خسائر مادية جسيمة بالممتلكات..وافادت مصادر اعلامية محلية عن تعرض محيط بلدة الوزاني والمدخل الشرقي لبلدة العديسة لقصف عدواني استخدم خلالها جيش الاحتلال القنابل الفوسفورية الحارقة.



وبسبب الضربات الموجعة التي تشنها المقاومة اللبنانية، ذكرت صحيفة"يديعوت أحرونوت"أنه سيتم نصب عشرات الدروع الوقائية في محطات النقل ضمن نطاق المستوطنات المحاذية للبنان.

ولفتت الصحيفة الى أن تلك الدروع التي تمثل ملاجئ للمستوطنين، ستكون موجودة في كافة المستوطنات الواقعة ضمن نطاق تسعة كيلومترات من الحدود.



وضمن تهديدات الكيان المستمرة ،نقلت قناة العربية عن مصدر إسرائيلي، قوله ان نشوب الحرب على الجبهة الشمالية سيكون مع دولة لبنان وليس مع حزب الله.

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