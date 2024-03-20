كاميرا العالم ترصد مكان إرتقاء 3 شهداء بقصف الإحتلال لسيارتين بمخيم جنين

العالم - خاص بالعالم

كاميرا العالم في المكان الذي استهدف فيه جيش الاحتلال الاسرائيلي اربعة مقاومين فلسطينيين في هذه المركبه تحديدا في حي الزهراء بالقرب من مخيم جنين.

وقبل نصف ساعة من موعد آذان المغرب تم استهداف هذه المركبة التي كانت تقل4 مقاومين من مخيم جنين بطائرة مسيرة، حيث تم انتشال هؤلاء الشبان من داخل هذه المركبة التي تم حرقها بشكل كامل.

ان الاحتلال الاسرائيلي منذ عامين وهو يستهدف المقاومين في مخيم جنين، وبعد السابع من اكتوبر بات يستهدف هؤلاء المقاومين عبر الاغتيالات وعبر القصف بالطائرات المسيرة في أكثر من مرة لعشرات المرات، حيث استخدم جيش الاحتلال الاسرائيلي القصف بالطائرات المسيرة في عدة مناطق في مخيم جنين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...