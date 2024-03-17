توقيع أكبر عقود نفطية في إيران لزيادة الإنتاج في 6 حقول

العالم – إيران

وأعرب وزير النفط الإيراني "جواد أوجي" أخلال مراسم توقيع العقود النفطية عن إيمانه وثقته بقدرات الصناعة المحلية للبلاد مشيرا إلى أن هذا الحدث يعد حدثا هائلا وضخما في تاريخ صناعة النفط في البلاد.

وقال: "على الرغم من التحديات التي واجهتنا في مجال التجارة، إلا أنه لم يتم تسجيل أي توقف في صادرات النفط، حيث أننا نجحنا في اكتشاف أسواق جديدة، كما أننا تمكنا من اتخاذ تدابير جيدة فيما يتعلق بإنتاج وتصدير النفط والمكثفات النفطية."

وأضاف أوجي: "لقد أكملنا ما يقرب من 130 مشروعا غير مكتمل بقيمة 28.5 مليار دولار، وبدأنا العمل في 50 مشروع جديد، وركزنا في هذا السياق على مشاريع ذات عوائد جيدة."

تجدر الإشارة إلى أنّ، هذه العقود تُعدّ أكبر عقود نفطية في البلاد خلال العقد الماضي وتهدف زيادة الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل، وتم التوقيع عليها عشية الذكرى السنوية لـ "تأميم صناعة النفط" في إيران بهدف زيادة قدرة إنتاج النفط الخام الإيراني وبحضور كل من النائب الأول للرئيس الإيراني "محمد مخبر" ووزير النفط "جواد أوجي" والرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية "محسن خجسته مهر".

أكبر عقد لصناعة النفط الإيرانية سيكون لتطوير حقل آزادكان

ووفقا لخطة وزارة النفط في حكومة رئيسي، فمن المقرر تفعيل خطة التنمية المتكاملة لحقل آزادكان النفطي المشترك عبر توقيع عقد تطوير هذا الحقل النفطي الواقع في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران والمشترك مع العراق.

يعد حقل آزادكان النفطي أكبر حقل نفط مشترك في إيران ويقع في محيط حقل مجنون في العراق وعلى بعد 80 كم غرب أهواز.

ويجري تنفيذ خطة تطوير حقل آزادكان النفطي من خلال حفر 185 بئرا، ومؤخرا تم إجراء الاحتفال الرسمي بتشغيل 60 بئرا بحضور اية الله رئيسي في محافظة خوزستان.

حاليا، يتم إرسال الإنتاج اليومي لهذا الحقل إلى محطة ضخ غرب كارون بعد معالجته في وحدة التشغيل غرب كارون.

الخطوة الثانية في تطوير حقل آذر النفطي

الخطوة الأولى في تطوير حقل آذر النفطي المشترك تم اتخاذها، والآن تخطط وزارة النفط في حكومة رئيسي لبدء الخطوة الثانية من التطوير بالاعتماد على القدرات المحلية.

ومن حيث البنية الجيولوجية يعتبر حقل آذر حقلا نفطيا معقدا بحيث أن بنيته االجيولوجية الخاصة جعلت عملية الحفر في هذا الحقل من أصعب الحفريات وأكثرها تحديا.

المرحلة الثانية من التطوير وزيادة الإنتاج في أقدم حقل نفطي في إيران

كما و تم توقيع عقد المرحلة الثانية من تطوير حقل مسجد سليمان النفطي ويشير ذلك إلى التقدم الذي حققته شركات التنقيب والإنتاج في مجال التطوير في قطاع التنقيب والإنتاج في صناعة النفط.

يعتبر حقل مسجد سليمان النفطي أول وأقدم حقل نفط في الشرق الأوسط، يقع في مدينة مسجد سليمان ومحافظة خوزستان.

تم تطوير المرحلة الأولى من هذا الحقل من قبل الفرع الدولي لشركة البترول الوطنية الصينية (CNPCI) في شكل البيع المتبادل.

ويقدر حجم النفط في حقل مسجد سليمان بحوالي 6 مليار و200 مليون برميل، وبدأ إنتاج النفط من هذا الحقل في إيران لأول مرة في حزيران/ يونيو 1287، وتم حتى الآن استخراج حوالي مليار و 300 مليون برميل نفط من مخزون هذا الحقل.

عقد تطوير حقول سومار، سامان و دلاوران النفطية

وتم توقيع عقد تطوير ثلاثة حقول هي سومار وسامان وديلاوران الواقعة في المنطقة التشغيلية لشركة نفط المناطق الوسطى غربي البلاد على شكل نموذج جديد لعقود النفط الإيرانية بما في ذلك التنمية والإنتاج والتشغيل.