الأحد ١٧ مارس ٢٠٢٤
٠١:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

القنصلية الايرانية في كويتا بباكستان ترعى اجتماعا لمكافحة الإسلاموفوبيا

القنصلية الايرانية في كويتا بباكستان ترعى اجتماعا لمكافحة الإسلاموفوبيا
الأحد ١٧ مارس ٢٠٢٤ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

إستضافت القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدينة كويتا الباكستانية اجتماعا وحدويا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا بحضور العديد من الشخصيات من ولاية بلوشستان الباكستانية.

العالمإيران

واستقبل القنصل العام الإيراني في كويتا حسن درويش وند الشخصيات السياسية والدينية البارزة في ولاية بلوشستان الباكستانية، وفي مقدمهم حاكم الولاية عبدالولي خان كاكر، كضيف خاص لهذا الحدث.

وقال القنصل العام الإيراني في كلمة له: ليس هناك شك في أن الإسلاموفوبيا ناجمة عن الاستراتيجيات التحريضية والمصالح الذاتية للنظام الأميركي وبعض الدول الغربية في إنشاء جماعات إرهابية مثل داعش، وإن المسؤولية عن كل التدمير والاعمال الوحشية التي ارتكبتها هذه الجماعات تقع على عاتق أميركا وحلفائها رعاة الإرهاب.

وأضاف: رمضان هذا العام مؤلم ومؤسف بالنسبة للأمة الإسلامية.. إذ استشهد أكثر من 31 ألف طفل وامرأة ومدني، و150 موظفا تابعا للأمم المتحدة (الأونروا) و130 صحافيا في غزة، على يد الكيان الصهيوني الهمجي والاحتلالي بدعم من أميركا ودول غربية أخرى، وبمحاصرتهم لهذا القطاع فرضوا المجاعة والمرض على سكانه.

وقال درويش وند: إن هذه الجرائم ترتكب في ظل تقاعس المنظمات الدولية وخيانة بعض الدول العربية، لكننا على ثقة بأن إخواننا في فلسطين ولبنان واليمن وكشمير سينتصرون.

وفي ختام هذا الحفل أدى المشاركون صلاة المغرب والعشاء جماعة ثم حضروا مأدبة إفطار أقيمت من قبل القنصل العام الإيراني.

روابط ذات صلة

الأمم المتحدة تعتمد قرارا بشأن مكافحة كراهية الإسلام