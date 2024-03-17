غريب آبادي يؤكد على تأثير العقوبات المفروضة على حياة العمال والأسر الإيرانية

العالم – إيران

وأشار غريب آبادي خلال لقاء المدير العام منظمة العمل الدولية "جيلبرت. إف هونغبو" إلى الأهمية التي توليها إيران لهذه المنظمة وأهمية طبيعتها غير السياسية، مؤكدا أن تواصل منظمة العمل الدولية نهجها الفني وغير السياسي.

وفي هذا اللقاء، استذكر دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية كأحد الدول المؤسسة لمنظمة العمل الدولية، وأوضح أعمال إيران في مجال حماية وتعزيز حقوق العمال وأسرهم.

وأشار إلى العقوبات الأحادية الجانب المفروضة على إيران وتأثيرها على حياة المواطنين، بما في ذلك العمال وأسرهم، ودعا منظمة العمل الدولية إلى إيلاء اهتمام خاص لهذه القضية.

وفي جزء آخر من كلمته أدان جرائم وقتل أهل غزة من قبل الكيان الصهيوني الغاصب، وقال مثل هذه التصرفات الهمجية التي أدت إلى استشهاد الأبرياء، بعضهم من العمال وأسرهم، تتطلب التدخل الجاد من منظمة العمل الدولية.

وأعلن غريب آبادي استعداده لتطوير العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنظمة العمل الدولية.

بدوره، أعرب المدير العام لمنظمة العمل الدولية عن تقديره للإجراءات المتخذة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدور الداعم لهذه المنظمة.

وقال إنه تم رفع تقرير إلى منظمة العمل الدولية بشأن الوضع المؤسف في غزة، ويجري الآن إعداد التقرير السنوي لعرضه على الاجتماع الخاص المقرر انعقاده في يونيو 2024.

وبينما رحب هونغبو بتطور العلاقات بين إيران ومنظمة العمل الدولية، أعرب عن رغبته في زيارة إيران في المستقبل القريب.

يذكر أن إيران، باعتبارها أحد مؤسسي منظمة العمل الدولية، عضو في المنظمة منذ إنشائها عام 1919، وهي عضو في مجلس إدارة هذه المنظمة منذ عام 1986، وأيضا منذ عام 1986 كانت مسؤولة عن تنسيق مجموعة آسيا والمحيط الهادئ مع 48 دولة لمدة سبع فترات.