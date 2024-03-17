مباحثات إيرانية - تركية لتعزيز العلاقات والتعاون الجمركي

العالم – إيران

وانعقد اجتماع مشترك بين "محمد رضواني فر" مساعد وزير الاقتصاد ورئيس الجمارك الإيرانية ونظيره التركي، حيث تم التأكيد على متابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم السابقة، و إبرام مذكرة تفاهم وبرامج عمل جديدة.

وفي هذا الاجتماع المشترك الذي انعقد في تركيا، أشار رضواني فر إلى مكانة تركيا الخاصة في العلاقات التجارية مع إيران قائلا إن "9٪ من صادرات إيران موجهة إلى تركيا و 12٪ من واردات بلدنا تأتي من هذا البلد، لذلك من الضروري متابعة بنود الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ووضع برامج جديدة لتنفيذ هذه الاتفاقيات."

كما أشار مساعد وزير الاقتصاد ورئيس الجمارك الإيرانية إلى الخطط المشتركة التي من شأنها تعزيز التجارة بين إيران وتركيا، والتي تشمل: التنظيم والتنسيق الموحد لعقد اجتماعات حدودية مشتركة ومستمرة بين مسؤولي الجمارك في البلدين، تحقيق التوازن بين الجمارك الحدودية لإيران وتركيا في حركة الشاحنات عبر الحدود المشتركة، واستقرار منظمات لفحص البضائع الواردة إلى تركيا، حيث تعهدت تركيا بوجود مستمر لهذه المنظمات.