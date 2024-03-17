نتنياهو: سنشن هجوما على رفح ولن نخضع للضغوط الدولية

العالم - فلسطين

وأفاد نتنياهو، في اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، بأن الكيان سيجلي المدنيين من مناطق القتال في رفح، دون أن يقدم تفاصيل خطة إجلاء النازحين.

وأضاف نتنياهو أن الضغط الدولي المتزايد لن يمنع كيانه المحتل من تحقيق أهداف الحرب بالقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في إشارة إلى المطالب الدولية بعدم شن هجوم على رفح التي تؤوي أكثر من مليون نازح.

وتابع أن إيقاف "الحرب" قبل تحقيق أهدافها يعني أن كيانه المحتل قد خسر، مشددا على أنه لن يسمح بحدوث ذلك.

وتوجه نتنياهو إلى المجتمع الدولي متسائلا عما "إذا كانت ذاكرة الدول الحليفة لإسرائيل قصيرة حتى تنسى هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وتنكر حق إسرائيل بالدفاع عن النفس".

كما قال إن "إسرائيل" لن تقبل وقف إطلاق نار لا يلبي احتياجاتها الأمنية، ولن تخضع لضغوط دولية من إجل إجراء انتخابات وإنهاء "الحرب".