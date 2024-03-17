الإنتخابات الرئاسية في روسيا.. بوتين يتجه نحو الفوز

العالم - آسيا والباسفيك

ويسعى الكرملين إلى تحقيق نسبة مشاركة عالية، حيث تشير التقديرات إلى تفوق نسبة المشاركة على مستوى البلاد على تلك في عام 2018.

هذا ودخلت الانتخابات الرئاسية الروسية، اليوم الأحد، يومها الثالث والأخير غداة إغلاق صناديق الاقتراع أمس السبت بنسبة تصويت تجاوزت 58% رغم محاولات عرقلة التصويت بالهجمات السيبرانية والأنباء المضللة.



وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية افتتاح مراكز الاقتراع أمام الناخبين في موسكو في اليوم الثالث للتصويت بالانتخابات الرئاسية.



وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات في موسكو أولغا كيريلوفا تصويت 4.4 مليون مواطن عبر بطاقات الاقتراع الإلكترونية والورقية في موسكو.



وقالت كيريلوفا: "حتى الساعة 08:00 بتوقيت موسكو تم إصدار 4354446 بطاقة اقتراع، وصوت 3255229 ناخبا عن بعد، واستخدم 1099217 ناخبا بطاقات الاقتراع الورقية".



وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أن نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات في كامل البلاد بلغت 60% حتى الساعة 9:28 بتوقيت موسكو.