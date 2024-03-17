رئيس البرلمان الباكستاني: لخط أنابيب الغاز الإيراني أهمية حيوية بالنسبة لنا

العالم – إيران

وفي لقائه مع سفير إيران لدى باكستان" رضا أميري مقدم" طالب أياز صادق بالتعاون والعلاقات الشاملة مع إيران، وأضاف: يجب استخدام قدرة برلماني البلدين للمساعدة في تعزيز حجم التجارة والتعاون الاقتصادي المفتوح.

وتابع أن باكستان ترحب بتعزيز التعاون الاقتصادي مع إيران وتبادل الوفود التجارية، وخاصة التفاعل بين القطاعين العام والخاص، معتبرا مشروع الغاز المشترك مع إيران مهما للغاية لتلبية احتياجات باكستان من الطاقة.

بدوره اعتبر أميري مقدم في هذه اللقاء الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي إلى باكستان مهمة للمساعدة في تعزيز التعاون الثنائي في المجالين التجاري والاقتصادي.

وأكد على استخدام قدرة البرلمانين في تطوير العلاقات الاقتصادية، وزيادة حجم التجارة الثنائية، وزيادة التجارة الحدودية، وفتح قناة مصرفية لزيادة التجارة الثنائية، وتفعيل مشروع خط أنابيب الغاز الإيراني الباكستاني، وتفعيل القطاع الخاص في البلدين بشأن التجارة.