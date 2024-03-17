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حضور عائلات تضررت من الهجمات الإرهابية في إيران بمجلس حقوق الإنسان في جنيف

حضور عائلات تضررت من الهجمات الإرهابية في إيران بمجلس حقوق الإنسان في جنيف
الأحد ١٧ مارس ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

إلتقى وفد من جمعية الدفاع عن ضحايا الإرهاب، بحضور عائلات تضررت من الهجمات الإرهابية في إيران، بالمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان لإيران في جنيف.

العالمإيران

وشارك وفد من جمعية الدفاع عن ضحايا الإرهاب، بحضور عائلات تضررت من الهجمات الإرهابية في إيران، في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، سويسرا.

والتقى أعضاء الوفد في هذه الاجتماع بعدد من خبراء الأمم المتحدة، من بينهم: "جاويد رحمان" المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، و"بن سول" المقرر الخاص المعني بحفظ وتعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وأعضاء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، وتم خلال هذه اللقاءات مناقشة سبل تحقيق حقوق ضحايا الإرهاب، ودور الجماعات الإرهابية في انتهاك حقوق الإنسان.

وبالإضافة إلى اللقاءات الثنائية، قدم وفد الجمعية خمسة بيانات مكتوبة إلى أمانة مجلس حقوق الإنسان، وألقى عدة بيانات شفوية في الجلسة العامة للاجتماع.

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد انطلقت بتاريخ 26 فبراير 2024 في مقر الأمم المتحدة الأوروبي في جنيف، وتستمر أعمال هذه الدورة حتى تاريخ 5 أبريل 2024.

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