رئيسي يدين عدم تحرك المنظمات الدولية في مواجهة جرائم الصهاينة غير المسبوقة

العالم - ايران

وخلال اخر اجتماع للحكومة امس الاحد خلال العام الايراني الجاري (ينتهي في 19 اذار/مارس)، أعرب السيد رئيسي عن الأسف والقلق العميق إزاء الاوضاع الحالية للفلسطينيين في غزة، وعدم تحرك المنظمات الدولية في مواجهة جرائم الصهاينة غير المسبوقة ضد سكان غزة المظلومين الأبرياء العزل والصامدين وكذلك تقاعس بعض الدول الإسلامية في قطع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الكيان الصهيوني باعتباره عاملاً فعالاً ورادعاً في وقف هذه الجرائم، وقال: إن الفلسطينيين وغيرهم من المظلومين في العالم لن ينسوا هذا التقاعس أبداً.

وفي جانب اخر من حديثه ، اعتبر الرئيس الايراني المؤشرات المقدمة حول انخفاض التضخم بانها مدعاة للارتياح وأكد ان على المسؤولين المعنيين أن لا يكتفوا بهذا المقدار وعليهم مضاعفة جهودهم للمزيد من خفض معدل التضخم.

واستمع السيد رئيسي الى تقارير وزيري "الاقتصاد والمالية" و"الصناعة والتعدين والتجارة" ومحافظ البنك المركزي ورئيس منظمة التخطيط والميزانية حول أداء الحكومة وإنجازاتها خلال العام الايراني الجاري.

وابدى ارتياحه للإحصاءات المتعلقة بنمو الإنتاج والتجارة في البلاد وغلبة إحصاءات المواد الأولية مقارنة بالمنتجات النهائية في الواردات، وأكد على بذل الجهود لمواصلة هذا الاتجاه وأيضا ضرورة توضيح وشرح هذه التدابير للنخب والتقنيين وكذلك للمواطنين.

وأشار رئيس الجمهورية إلى تقرير وزير الطاقة حول توقعات هطول الأمطار غير المسبوق في محافظات جنوب غرب البلاد خلال الأيام المقبلة، وطلب من كافة المسؤولين والمؤسسات اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، خاصة بما يتوافق مع رحلات عيد النوروز.