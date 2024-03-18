بماذا دعا ترامب نتنياهو؟

العالم- الامريكيتان

وقال ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز" ردا على سؤال بشأن الرسالة التي يود إرسالها إلى نتنياهو بشأن العدوان على غزة قال ترامب:" سأقول له: إنهِ ذلك وافعله بشكل سريع.. وعد إلى عالم السلام".

وخلال مقابلة مع برنامج "ميديا باز" بثت الأحد، دعا ترامب للمرة الأولى إلى إنهاء الحرب في غزة منذ عملية طوفان الاقصى في 7 أكتوبر.

وفي إجابته عن سؤال مقدم البرنامح حول ماذا ستكون رسالته لو تحدث لنتنياهو، قال ترامب "يجب عليه أن ينهي هذا الأمر، وأن يقوم بذلك بسرعة والعودة إلى عالم السلام، نحن بحاجة إلى السلام في العالم.. نحتاج إلى السلام في الشرق الأوسط".

وتعهد ترامب باستعادة السلام في الشرق الأوسط بعد فوزه في انتخابات الرئاسة المقبلة، قائلا: "سأفعل شيئين، سأعمل من اليوم الأول وقبل تسلم منصبي رسميا، على وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. واستعادة السلام في الشرق الأوسط" حسب زعمه.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 164 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.