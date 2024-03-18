هل سيوافق نتنياهو علی خطة بن غفير حول المسجد الاقصی؟

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله ان وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن أن بن غفير طالب بإلغاء السياسة المعروفة في "إسرائيل"، والسماح لليهود باقتحام المسجد الأقصى خلال الأيام العشر الأخيرة من رمضان.

وأشارت وسائل الاعلام الاسرائيلية إلى أنه تم إبلاغ المسؤولين الأمنيين بطلب بن غفير قبل مناقشة مجلس الوزراء لهذا الأمر خلال الأسبوعين المقبلين.

لکن مصادر في أجهزة الامن الاسرائيلي قالت بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يوافق علی هذا الطلب، خاصة بعد تحذيرات اجهزة الامن الاسرائيلية لنتنياهو بأن أي عملية اقتحام للمسجد الاقصی من قبل المتطرفين سيفجر الاوضاع ليس فقط في الضفة الغربية بل حتی في المناطق المحتلة عام 1948.