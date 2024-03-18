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خاص بقناة العالم..

جيش الاحتلال يتعمد قصف غزة في أوقات السحر والافطار

الإثنين ١٨ مارس ٢٠٢٤ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

كشف المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى في ديرالبلح د. خليل الدقران عن أن الاحتلال يتعمد قصف المدنيين في غزة عند موعد السحور والافطار.

العالم - مراسلون

وقال د. خليل الدقران في حديث خص به قناة العالم ان الاحتلال لايحترم حرمة شهر رمضان ويتعمد استهداف أهالي غزة في موعدي السحور والافطار علی موائد الاكل، وهذا اذا كان هناك مائدة في ظل ظروف التجويع الذي يعيشه المواطنين في غزة.

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وأكد المتحدث باسم مستشفی شهداء الاقصی ان الاحتلال الاسرائيلي يستخدم أسلحة محرمة دولياً في استهداف المناطق المدنية، والكثير من الاصابات التي تصل الی المستشفی بسبب الحروق.

وأضاف ان جل الاصابات هي اصابات في الصدر وهناك الكثير من الاطفال وصولوا الی المستشفی مبتوري الاطراف وعدد كبير من جثامين الشهداء التي تصل الی المستشفی عبارة عن أكياس تحتوي اشلاء وعدد كبير من الاطفال الذين وصلت جثامينهم الی المستشفی دون رؤوس أو مبتوري الرؤوس.

وحذر د. الدقران من أن العديد من الاصابات التي تصل المستشفی تنتظر في قوائم طويلة لإجراء عمليات بسبب عدم توفر غرف كافية للعمليات للتعامل مع الكم الهائل من الاصابات، مؤكداً ان الكثير من العمليات تجری بصورة بدائية.

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