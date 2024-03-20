10مجازر جديدة بحق أهالي غزة تسفر عن عشرات الشهداء والجرحى

العالم – خاص بالعالم

وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى نحو اثنين وثلاثين الف شهيد واكثر من اربعة وسبعين الف مصاب.



وشهدت الساعات الاربع والعشرين الماضية ارتكاب سلطات الاحتلال عشر مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها اكثر من مئة شهيد وما يزيد عن مئة وستين اصابة.



وقالت إنّ 'عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم'.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انه قتل نحو تسعين شخصًا وصفهم بـ 'المسلحين' داخل مجمّع الشفاء الطبي في قطاع غزة واعتقل ثلاثمئة آخرين. نقل منهم مئة وستين فلسطينيا الى داخل الكيان الاسرائيلي للتحقيق معهم.

واستنكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، استمرار جرائم الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والعاملين في المجالات الإنسانية، فيما ندد بالدعم الغربي والأمريكي لهذه المجازر.



ونبّه البيان إلى أنّ 'الإحتلال يهدف من وراء عمليات القتل والمجازر بحق الباحثين والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية إلى تكريس سياسة التجويع وتعميق المجاعة بشكل أوسع، رغم تحذيرات المنظمات والمؤسسات الدولية من التداعيات الخطيرة لذلك'.

في المقابل أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة 'حماس' بأن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند اسرائيلية في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كذلك أعلنت كتائب القسام بالضفة الغربية عن تمكن مجاهديها من تنفيذ عدد من عمليات المقاومة ضد مواقع إسرائيلية في مناطق الضفة خلال الأيام الماضية. سيُكشف عنها في مراحل لاحقة تبعًا لظروف الميدان.

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