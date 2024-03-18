ماذا طلب "الإعلامي الحكومي" بغزة من الاتحاد الدولي للصحفيين؟

العالم - فلسطين

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له، الاثنين: في إطار جرائم الاحتلال “الإسرائيلي” المستمرة بعد اقتحام مجمع الشفاء الطبي، اعتقل جيش الاحتلال مجموعة من الطواقم الصحفية والإعلامية التي تعمل على التغطية الصحفية للعدوان “الإسرائيلي” من داخل مجمع الشفاء الطبي وتنقل معاناة شعبنا الفلسطيني والجرحى والمرضى والجوعى عُرف من بينهم الزميل الصحفي/ إسماعيل الغول مراسل قناة الجزيرة وطاقم القناة وغيرهم من طواقم وسائل الإعلام.

وأدان المكتب بأشد العبارات هذه الانتهاكات الصارخة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الطواقم الصحفية والإعلامية، محملا جيش الاحتلال “الإسرائيلي” والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة الطواقم الصحفية التي اقتادها جيش الاحتلال إلى جهة مجهولة بعد التنكيل بهم وممارسة الضرب المبرح بحقهم.

وأعرب عن تخوفه البالغ من سلوك الاحتلال تجاه إخفاء مصيرهم جميعاً.

وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين وكل المنظمات والهيئات والأجسام الصحفية والإعلامية الدولية والعربية إلى إدانة هذه الجرائم المتواصلة بحق الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام العاملة في فلسطين.

كما طالب بممارسة كل وسائل الضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية الممتدة منذ ستة شهور متواصلة، وخاصة حرب الإبادة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين الذين استشهد منهم حتى الآن 135 صحفياً وإعلامياً.

بدوره، استنكر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي مراسل الجزيرة إسماعيل الغول.

وقال المنتدى في بيان له: إنه يتابع بقلق بالغ اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي مراسل قناة الجزيرة الزميل الصحفي إسماعيل الغول والطاقم المرافق له، خلال تغطيتهم الميدانية للأحداث من ساحة مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وتدمير سيارة البث الفضائي.

وأضاف أن ذلك يأتي في سياق مسلسل طويل من الانتهاكات بحق الصحفيين ووسائل الإعلام، لاسيما طواقم قناة الجزيرة التي فقدت مصورها سامر أبو دقة وأصيب مراسلوها وائل الدحدوح وإسماعيل أبو عمر وأحمد مطر، الأمر الذي يفضح زيف ادعاءات الاحتلال حول احترامه لقواعد القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

وأشار لوحشية جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين انهالوا بالضرب والاعتداء على مراسل الجزيرة الزميل إسماعيل الغول وطاقم القناة خلال اعتقالهم، فضلا عن إجبارهم على خلع ملابسهم رغم الأجواء الباردة في غزة.