بوتين يفوز بالإنتخابات، ويحذر من حرب عالمية ثالثة

العالم - روسيا

وبعدما فاز في الانتخابات الرئاسية قال بوتين في خطاب النصر بموسكو إنه سيعطي أولوية لحل المسائل المتعلقة بأوكرانيا، محذرا من أن نشر قوات غربية في هذا البلد قد يقود العالم إلى شفا حرب عالمية ثالثة.

وردا على سؤال عما إذا كانت إعادة انتخابه ديمقراطية، انتقد بوتين النظامين السياسي والقضائي في الولايات المتحدة، واصفا ما يحدث فيها بالكارثة وليست ديمقراطية.

مجريات الانتخابات الرئاسية في روسيا..

حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الروسية حيث حصد نسبة 87.28 % بعد فرز كامل أصوات الناخبين.

وجاءت نتائج عمليات فرز الأصوات التي بدأت أمس الأحد عند الساعة التاسعة بتوقيت موسكو وفق الترتيب الزمني التنازلي التالي:

بعد فرز 100% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد، تصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين النتائج بنسبة 87.28%، يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.31%، وفلاديسلاف دافانكوف 3.85% وليونيد سلوتسكي 3.20% حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

بعد فرز 99.89% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد، يتصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين النتائج بنسبة 87.3%، يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.31%، وفلاديسلاف دافانكوف 3.83% وليونيد سلوتسكي 3.20% حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

رئيسة لجنة الانتخابات الروسية: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية سجلت رقما قياسيا في تاريخ روسيا الحديثة، وبلغت 77.44% حيث صوت أكثر من 87.1 مليون مواطن

بعد فرز 99.7% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد، يتصدر المرشح المستقل فلاديمير بوتين النتائج بنسبة 87.3%، يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.3%، وفلاديسلاف دافانكوف 3.83% وليونيد سلوتسكي 3.21% حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

بعد فرز جميع الأصوات، حصل بوتين على 85.13% في العاصمة موسكو، وعلى 82.10% في مقاطعة سفيردلوفسك، و88% في مقاطعة فولغوغراد، و93.6% في القرم.

دافانكوف يحصل على 6.65% وخاريتونوف 3.84% وسلوتسكي 2.83% بعد فرز جميع الأصوات في العاصمو موسكو.