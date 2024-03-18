امريكا وخطة رفح

العالم - باختصار

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الابيض، جون كيربي يقول ان امريكا لم تطلع بعد علی خطة رفح الاسرائيلية، مضيفاً ان واشنطن ترغب في معرفة تفاصيل هذه الخطة.

اما وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن فيقول:"نحن بحاجة لرؤية واضحة وقابلة للتنفيذ من "اسرائيل" بشأن رفح تشمل تجنيب المدنيين الأذی".

هذه التصريحات الاميركية جاءت بعد اعلان نتنياهو الجمعة عن موافقته علی خطة جيش الاحتلال باجتياح رفح.

وتعني هذه التصريحات بوضوح ان واشنطن موافقة علی شكن الكيان هجوماً علی رفح لكن لديها تحفظات.

ودعت امريكا كيان الاحتلال لإخلاء رفح من المدنيين النازحين من مناطق اخری لتفادي وقوع خسائر كبيرة.

يأتي ذلك فيما اجبرت الغارات الصهيوني علی مدن شمال ووسط غزة، مليونا ونصف المليون فلسطيني علی النزوح الی رفح.

ويقول مراقبون ان تحفظات واشنطن من تعرض النازحين برفح للخطر ترتبط بقضايا الانتخابات الاميركية، حيث يخشی البيت الابيض من اتساع النقمة الداخلية واهتزاز موقف بايدن بحالة وقوع مذابح برفح.

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