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الشهداء الصحفيون في غزة ( انفوغراف)

الشهداء الصحفيون في غزة ( انفوغراف)
الإثنين ١٨ مارس ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

منذ انطلاق عملية "طوفان الاقصى" النوعية في 7 اكتوبر 2023 م، ارتقى 134 صحفيا شهداء في سبيل فضح تغطية صمود الشعب الفلسطيني وفضح الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني قاتل الاطفال والنساء في قطاع غزة.

العالمفلسطين

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