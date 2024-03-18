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الشهداء الصحفيون في غزة ( انفوغراف)
الإثنين ١٨ مارس ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش
منذ انطلاق عملية "طوفان الاقصى" النوعية في 7 اكتوبر 2023 م، ارتقى 134 صحفيا شهداء في سبيل فضح تغطية صمود الشعب الفلسطيني وفضح الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني قاتل الاطفال والنساء في قطاع غزة.
العالم
–
فلسطين
تصنيف :
العالم الاسلامي
فلسطین
الاحتلال
طوفان الأقصى
كلمات دليلية :
الكيان الصهيوني
الاحتلال الاسرائيلي
الشعب الفلسطيني
الصحفيين الشهداء
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