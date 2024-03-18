قوات الاحتلال تفرج عن 65 معتقلا من قطاع غزة

العالم – فلسطين
وبحسب وكالة"معا"الفلسطينية أسماء المفرج عنهم هم:
1 مسلم سليمان مسلم أبو خد
2 ياسر عبد الحميد احمد أبو سبلة
3 حسام سعيد مصطفى أبو عودة
4 عمر سمير عبدالرحمن ابو طعيمة
5 محمد فياض محمد السميري
6 عوض حمادة عثمان جعرور
7 رؤوف محمود سليمان النجار
8 سائد محمد احمد النجار
9 عمر عبداللطيف حسين السميري
10 اياد برهم محمد أبو صالح
11 ادهم سفيان عوني قحمان
12 نيفين يوسف إبراهيم بدير
13 علي برهم محمد أبو صالح
14 إبراهيم يوسف إبراهيم النجار
15 يحيى محمد عطية أبو خريس
16 سيد زهير سيد إبراهيم
17 حسن عيد صالح الاغا
18 علاء حسين علي الشنب
19 حمادة فتحي احمد سلمان قديح
20 إبراهيم تيسير إبراهيم الاغا
21 رائد محمد سلامة أبو هداف
22 علي نعيم علي الاسطل
23 سالم سالم سالم البريم
24 إبراهيم جمعة سليم صافي
25 رضوان محمد رمضان الشريف
26 باسم إبراهيم محمود خلف الله
27 يوسف مرازيق محمد أبو عدوان
28 محمد فايز محمود عبدالهادي
29 مؤمن فؤاد محمد أبو خضير
30 رواد نظمي صبح حمدان
31 فوزي محمد سليمان أبو ريدة
32 سعيد محمود محمد حماد
33 عمرو شوكت محمد إبراهيم
34 حازم محمود سعيد أبو عامر
35 احمد محمد رشدي النجار
36 حازم احمد مسلم أبو موسى
37 زياد إبراهيم عطية أبو دحيل
38 عدي مطيع عبدالمعطي عابد
39 مرضي خالد محمد الملاحي
40 عيسى احمد مسلم أبو عويلي
41 طلال عوض حسين عبدالوهاب
42 ماهر عطوة حمدان شبير
43 رائد عمر مطيح حسونة
44 ربحي احمد علي أبو سلحلول
45 زكي زاهر زكي أبو وطفة
46 طارق امين عليان شاهين
47 محمد منصور العبد حرزالله
48 عبيدة عامر جمعة عايش
49 مراد سيد مراد أبو سالم
50 عماد مرزوق سالم سلوت
51 عادل احمد محمد أبو نحل
52 ضياءالدين محمود عمر الحلبي
53 حسن محمد حسن ابوريدة
54 محمود مطيع احمد احمد
55 زياد مسلم العبد ضاهر
56 شادي حسن سليم أبو عودة
57 سامر محمد احمد النجار
58 عائد محمد سعد الغندور
59 محمد محمود محمد البدي
60 عبدالكريم اكرم عبدالكريم أبو مصطفى
61 محمد خلف حسين أبو رجيلة
62 إبراهيم حسن حسين العويني
63 فتوح سليمان سعيد أبو عامر
64 وائل احمد حسين السالمي
65 شادي إيهاب خليل حنونة