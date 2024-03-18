شعب ايرلندا يذكر الرئيس الامريكي بتاريخ أبادة أجداده

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لم يكن دعم شعب ايرلندا لفلسطين وليدة اللحظة كما أنه ليس محصورا بأحداث طوفان الأقصى والعدوان على غزة. شعب ايرلندا يقف إلى جانب الفلسطينيين انطلاقا من ثوابت تاريخية مبنية على تاريخ مشترك من النضال ضد المحتل. رسالة من الايرلنديين إلى الرئيس الأميركي جو بايدن ذي الأصول الايرلندية، تحثه على وقف دعم الإبادة الجماعية. الرسالة تقول باختصار: لأن أجدادك هم ضحايا الإبادة الجماعية عليك واجب وقف الإبادة التي تحصل بحق الفلسطينيين.

في زاوية اخری من التواصل الاجتماعي تفاعل النشاط مع مقولة "ما حصل في السابع من أكتوبر هو عمل مقاومة مسلحة نابعة من عقود من العنف والقهر الذي يمارس ضد الفلسطينيين". هذا الكلام ليس لشخص عربي أو إسلامي أو معني مباشرة بالقضية.. هذا الكلام هو للمفكرة والأكاديمية اليهودية "جوديث باتلر". باتلر قالت إنه من الحماقة اعتبار أن العنف هو ضد الإسرائيليين بل إن العنف ضد الفلسطينيين ممتد منذ عقود. باتلر أكدت أن ما قامت به حركة حماس هو مقاومة مسلحة وهذا توصيف صحيح تاريخيا بحسب المفكرة اليهودية.

في مجال أخر تطرح هذه الأسئلة:"ما الذي يفعله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؟.. وهل يدرك ما الذي يقوله في الأونة الأخيرة حول روسيا تحديدا؟ هذه الأسئلة تشغل الناشطين بعد لهجة التهديد الشديدة التي يتحدث بها ماكرون تجاه رويسا وتحديدا الرئيس فلاديمير بوتين. التهديد بحرب والتلويح باجتياح روسيا وبإرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا. كل هذا استفز الروس الذين ردوا على ماكرون. ناشطون روس ومن دول أخرى ذكّروا ماكرون بتاريخ بلاده فيما دعته موسكو إلى أن يعود لحجمه الطبيعي.

وأخيراً ما الذي يجمع إيلون ماسك بوزارة الدفاع الأميركية؟ مشروع بين ماسك والبنتاغون يتم بموجبه بناء شبكة من أقمار التجسس الصناعية خدمة لواشنطن. فهل تورط ماسك في السياسة وبات ورقة لخدمة مصالح واشنطن؟

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