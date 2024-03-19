لماذا يعجز المجتمع الدولي عن إنقاذ غزة.. وعام جديد في ايران قراءة في الأحداث والتحديات

العالم - بانوراما

ورغم الجولات التفاوضية في الدوحة والقاهرة والبحث في اتفاق هدنة في غزة، لا تبدو تلك المحاولات الا جعجعة من دون طحين.

.بينما الاميركي يراوغ في مجلس الامن فاتحا المجال لسلطات الاحتلال الاسرائيلية امام احداث المزيد من المجازر الوحشية في الجسد الفلسطيني واستبعاد الحلول السياسية .

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: دخول ايران عاما هجريا شمسيا جديدا فيما تتطلع الى المزيد من التقدم العلمي وتحسين عجلة الاقتصاد والقيام بأدوار فعالة أكبر في التجمعات الاقليمية السياسية والاقتصادية.



اما السنة المنصرمة فكانت حبلى بالتطورات والأحداث السياسية والعسكرية والإقتصادية التي شهدتها إيران أو تفاعلت معها على الصعيد الإقليمي والدولي.



ففيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فقد أيدت إيران عملية طوفان الأقصى بقوة فيما وصفها قائد الثورة الإسلامية بالزلزال المدمر الذي يعكس فشلاً إعلامياً وعسكرياً غير قابل للإصلاح للكيان الصهيوني.



كما حققت إيران خلال العام الماضي نمواً إقتصادياً بنسبة 4% كما شهد العام الماضي انضمامها إلى عدد من المنظّمات والتكتّلات الدولية والإقليمية والتحالفات الاقتصادية لا سيما منظمتي شنغهاي وبريكس.



وعلى الصعيد الدفاعي واصلت إيران تعزيز قدراتها براً وبحراً وجواً وكشفت عن العديد من الإنجازات خاصة على صعيد تصنيع أنواع الطائرات المقاتلة والقاذفات.



وتمكنت على الصعيد التكنولوجي من إطلاق أحدث كبسولة بيولوجية بنجاح إلى الفضاء باستخدام منصة الإطلاق 'سلمان' المحلية الصنع.



دبلوماسياً.. حققت إيران نجاحاً كبيراً من خلال تعزيز التقارب مع السعودية وذلك بعد انقطاع العلاقات بين البلدين لعدة سنوات.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.