شاهد حصيلة شهداء وجرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

العالم – خاص بالعالم

ويقترب عدد الشهداء في غزة الى 32,000 أما اعداد الجرحى فتجاوز 72,000 جريح.

فمنذ ما يزيد عن 6 اشهر من حرب مدمرة في قطاع غزة القت خلالها قوات الاحتلال ما يقرب من 70,000 طنا من المتفجرات على مساحة لا تتجاوز 360 كلم مربع.

مجازر مروعة وتدمير لاحياء سكنية بالكامل، واما بنك الأهداف لجيش الاحتلال الاسرائيلي فقد تلخص في استهداف المدنيين وهي حقيقه تخبر عنها الارقام.

حيث وثقت وزارة الصحة الفلسطينية ان 73% من الشهداء والمصابين هم من النساء والاطفال.

أما أماكن الاستهداف فقط ركزت في مناطق قالت للاحتلال كذبا بأنها آمنة وهي التي لجأ النازحون إليها قسرا بعد ان تدمرت بيوتهم.



وهي خان يونس ورفح وبينهما منطقه المواصي إضافة الى وسط القطاع النصيرات ودير البلح والمغازي والبريج وهي المناطق التي ارتكب بها الاحتلال الاسرائيلي جرائم مروعة.

أما حال شمال غزة فإلى جانب القتل والمجازر المرتكبة بحق المدنيين فيفرض الاحتلال حصارا مطبقاً فتك الجوع فيه بـ 30 طفلا اضافه الى مئات الاطفال الذين يعانون من مراحل متقدمة من الجفاف.

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