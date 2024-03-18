وفد الاحتلال في الدوحة لاستئناف مفاوضات الهدنة في غزة

العالم - الاحتلال

جولة صعبة من مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، تشهدها العاصمة القطرية الدوحة. رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع وصل إلى الدوحة لاستئناف المفاوضات مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومسؤولين مصريين.

مصادر عبرية كشفت أن الوفد الإسرائيلي حصل على تفويض من حكومة الاحتلال المصغرة التي عقدت اجتماعاً لها يوم الاحد وقررت منح الوفد صلاحية التفاوض حول عملية تبادل الأسرى على أساس إطلاق سراح أربعين أسيراً إسرائيلياً ضمن الصفقة التي اقترحتها حركة حماس، وتتضمن عودة الفلسطينيين إلى شمالي القطاع وإدخال المساعدات. المصادر أضافت أن حكومة الاحتلال ستقترح هدنة لمدة ستة أسابيع مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

في المقابل قالت تقارير أن حركة حماس طلبت وجود ضمانات من قبل روسيا وتركيا كجزء من أي صفقة يتم التوصل إليها.

المصادر توقعت أن تكون جولة المفاوضات صعبة وطويلة، كونها ستكون غير مباشرة بين الاحتلال والمقاومة، فيما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي أن المفاوضات قد تستغرق أسبوعين، لاسيما وأن أي رد من المقاومة في غزة سيتسغرق أياما.

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كان قد اعلن رفضه بداية للمقترح الذي قدمته المقاومة، ليعود ويوافق على ذهاب الوفد إلى قطر لاستئناف المفاوضات، ما فسره المراقبون على انه تغير في موقف حكومة الاحتلال تجاه الهدنة في القطاع، مضيفين أن الفرص تضيق أمام التوصل إلى اتفاق بعد تنصل نتنياهو من أي التزام خلال المحادثات السابقة التي استضافتها كل من باريس والقاهرة.