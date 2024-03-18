الهجوم الاسرائيلي علی مجمع الشفاء الطبي وتهديد الرئيس الروسي من نشوب حرب عالمية ثالثة

العالم - بانوراما

في الملف الاول، حيث هاجم جيش الاحتلال مجمع الشفاء الطبي غربي مدينةِ غزة وتوغلت آلياته بشكل مفاجئ تحت غطاء ناري كثيف، وذلك في ظل قصف استهدف أجزاء منه.

وصرحت مصادر مطلعة بوقوعِ شهداء وجرحى بنيران قوات الاحتلال داخل المجمع. وزعم جيش الاحتلال أن المقاومة الفلسطينية تعمل من داخل المشفى وأنّ أسرى إسرائيليين موجودون فيه.

وقد عبر مدير منظمة الصحة العالمية عن بالغِ القلق بشأن الوضعِ في مستشفى الشفاء.

في الملف الثاني من برنامج بانوراما، لم يستبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشوب صراعٍ بين موسكو ودول حلف شمال الأطلسي الناتو.

وحذر من أن صراعاً مماثلاً ستتبعه حرب عالمية ثالثة لن تخيف روسيا ولا يرغب أحد بها.

وبعدما حقّق فوزاً ساحقاً في الانتخابات الرئاسية قال بوتين في خطاب النصر بموسكو إنّه سيعطي أولوية لحل المسائل المتعلقة بأوكرانيا، محذراً من أنّ نشر قوات غربية في هذا البلد قد يقود العالم إلى شفا حرب عالمية ثالثة.

وذكر بوتين أن العديد من جنود الدول الأعضاء في الناتو منتشرون بالفعل في أوكرانيا.

كما ألمح بوتين إلى أن روسيا بحاجة لتحديد الأطراف المناسبة لإجراء محادثات السلام بشأن أوكرانيا، إذا كانت الأخيرة جادة، مستبعداً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كخيار ممكن.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.