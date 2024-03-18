فيديو خاص: أعلى مسؤولة نسوية في ايران تتحدث عن المرأة!!

العالم - خاص بالعالم

واشارت السيدة خزعلي خلال اللقاء الى الانجازات التي تحققت خلال فترة توليها هذا المنصب في الحكومة الايرانية، على صعيد المرأة والنهوض بواقعها في ايران على المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.

واضافت خزعلي ان الحكومة الايرانية الان تبدي اهتماما بالغا وغير مسبوق بالمرأة الايرانية وتتخذ كافة الاجراءات الممكنة واللازمة للارتقاء بمستواها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

واشارت الى الظروف التي يعانيها الشعب الفلسطيني وخاصة النساء والاطفال في قطاع غزة جراء العدوان الاسرائيلي، مشيرة الى انها طالبت خلال اجتماع لجنة مكانة المرأة الذي عقد مؤخرا في نيويورك، بإيصال المساعدات الغذائية الى الشعب الفلسطينى فورا وطرد الكيان الاسرائيلي من هذه اللجنة لأن اياديه ملطخة بدماء عشرات الاطلاف من النساء والاطفال الابرياء في غزة.

وانتقدت مساعدة رئيس الجمهورية في ايران في مجال المرأة والاسرة الدكتور إنسية خزعلي الصمت الدولي ازاء ما يجري في القطاع من مجازر وفظاعات بحق المرأة والطفل الفلسطيني، وقالت ان الغرب اقام الدنيا ولم يقعدها قبل عام بسبب الاحداث التي وقعت في ايران وحاول من خلال التدخل فيها النيل من الجمهورية الاسلامية بذريعة الحجاب والحريات، واليوم يصمت امام كل هذه الجرائم.

ونددت خزعلي بالحظر الغربي المفروض على ايران وقالت ان النساء والاطفال في ايران هم من الفئات الاكثر تأثرا بهذا الحظر الظالم خاصة المرضى منهم.

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