خلال "نصف ساعة".. "حزب الله" يعلن تنفيذ 4 عمليات ضد جيش الاحتلال جنوبي لبنان

العالم-لبنان

وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة 05:30 من مساء اليوم ‏الاثنين (بتوقيت لبنان): "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏بياض بليدا بقذائف المدفعية، وأصابوه إصابة مباشرة".‏ ‏

- عند الساعة 05:05 من مساء اليوم ‏الاثنين: "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".‏ ‏

- عند الساعة 05:02 من مساء اليوم ‏الاثنين: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".‏ ‏

- عند الساعة 05:00 من مساء اليوم ‏الاثنين: "‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".‏ ‏