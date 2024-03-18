خلال "نصف ساعة".. "حزب الله" يعلن تنفيذ 4 عمليات ضد جيش الاحتلال جنوبي لبنان

العالم-لبنان
وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة":
- عند الساعة 05:30 من مساء اليوم الاثنين (بتوقيت لبنان): "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية، وأصابوه إصابة مباشرة".
- عند الساعة 05:05 من مساء اليوم الاثنين: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".
- عند الساعة 05:02 من مساء اليوم الاثنين: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".
- عند الساعة 05:00 من مساء اليوم الاثنين: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".