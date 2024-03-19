فيديو خاص: انتشار مكثف لقوات الاحتلال في القدس، ما الامر؟!!

العالم - خاص بالعالم

وأضاف مراسلنا ان هناك حرصا من قبل الاحتلال على عدم فرض قيود اكثر على المسجد الاقصى المبارك تفاديا لاندلاع اي شرارة في القدس، لانه يعلم جيدا ان فرض المزيد من القيود يمكن ان يؤدي الى ما يريده، وهذا واضح في كافة اجراءاته خلال شهر رمضان المبارك.

واوضح ان غالبية المتوجهين الى الاقصى هم من الداخل المحتل والقدس، لاداء الصلاة.

وتابع مراسل العالم ان اكثر من 12 ألف عنصر امن وشرطي للاحتلال ينتشرون في كافة ارجاء المدينة المقدسة، فيما يستقر اكثر من 4 آلاف منهم في البلدة القديمة.

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